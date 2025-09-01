Fethiye açıklarında tekne arızası

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen yelkenli teknedeki iki kişi kurtarıldı.

açıklarında seyreden, içinde iki kişi bulunan 10 metre boyundaki tekne makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı.

Tekneden yapılan yardım çağrısı sonrası Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı Tahlisiye-5 can botuna yedeklenen tekne özel marinada emniyete alındı.

