Fethiye açıklarında tekne arızası
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen yelkenli teknedeki iki kişi kurtarıldı.
Muğla Fethiye açıklarında seyreden, içinde iki kişi bulunan 10 metre boyundaki tekne makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı.
Tekneden yapılan yardım çağrısı sonrası Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı Tahlisiye-5 can kurtarma botuna yedeklenen tekne özel marinada emniyete alındı.
