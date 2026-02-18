Fethiye - Antalya kara yolunda su baskını. Ulaşım kontrollü sağlanıyor
Fethiye'de yağışlar nedeniyle baraj göleti taşınca Antalya yolunda ulaşım aksadı.
Fethiye-Antalya kara yolunda su baskını nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanırken, bölge havadan görüntülendi.
Kara yolu üzerinde bulunan Eşen 1 Baraj Göleti'nde kuvvetli yağışların ardından su seviyesi yükselince, yolun bir noktasında su birikintisi oluştu.
İhbar üzerine bölgeye Fethiye Bölge Trafik İstasyon Amirliği ile kara yolları ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik önlemleri alırken, kara yolları ekipleri tarafından yol kenarındaki çelik bariyer kaldırılarak yol genişletme çalışması başlatıldı.
Gölet kenarında evleri de su bastı.
Ulaşımın bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandığı kara yolunda, çalışmaların tamamlanmasının ardından çift yönden ulaşımın yeniden sağlanmasının hedeflendiği bildirildi.
Bölgede ekiplerin güvenlik amacıyla nöbet tuttuğu öğrenildi.