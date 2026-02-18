Fethiye - Antalya kara yolunda su baskını. Ulaşım kontrollü sağlanıyor

Kara yolu üzerinde bulunan Eşen 1 Baraj Göleti'nde kuvvetli yağışların ardından su seviyesi yükselince, yolun bir noktasında su birikintisi oluştu.



İhbar üzerine bölgeye Fethiye Bölge Trafik İstasyon Amirliği ile kara yolları ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik önlemleri alırken, kara yolları ekipleri tarafından yol kenarındaki çelik bariyer kaldırılarak yol genişletme çalışması başlatıldı.