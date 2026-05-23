Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'ya silahlı saldırı

Silahlı saldırı sonucu ayağından yaralanan Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Akarca Mahallesi'nde maskeli bir kişinin silahlı saldırısına uğrayan Karaca yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ayağından yaralanan Karaca, ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

“BAŞKANIMIZIN SAĞLIK DURUMU SON DERECE İYİ”

Hastaneye gelerek Karaca'nın durumuyla ilgili bilgi alan Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya, Karaca ve ailesine geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Yaşanan olay nedeniyle üzgün ve kızgın olduklarını ifade eden Akkaya, "Başkanımızın sağlık durumu son derece iyi. Endişe edecek bir durum yok. Doktorlarımız da işinin ehli, müdahale edildikten sonra sağlığına kavuşacak. Bizim üstümüze düşen failin en kısa zamanda yakalanması. İlçemizde böyle şeylerin tekrarlanmaması için her türlü tedbiri almak. diye konuştu.

Olaydan sonra kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma yürütülüyor.

ALİM KARACA KİMDİR?

Alim Karaca, 09 Temmuz 1973’te Fethiye’de doğdu. Karaca'nın ailesinin Fethiye’ye bağlı olan Kumluova’nın tanınmış ve köklü isimlerinden olduğu ifade ediliyor.

Öğrenimine Kumluova İlkokulu'nda başlayan Karaca, ortaokul ve liseyi İstanbul Beylerbeyi’ndeki H.Ömer Sabancı okullarında, yükseköğrenimini ise Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde tamamlandı. Siyasi hayatına ise İstanbul’da lise öğrencisi olduğu dönemlerde, CHP Gençlik Kolları’nda başladı.

Alim Karaca, 2009–2014 yılları arasında Kumluova Belediye Başkanlığı yaptıktan sonra, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde, CHP’den Fethiye Belediye Başkanı seçildi.

Beş yılın ardından CHP'den bir daha aday gösterilen Karaca, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde yeniden Belediye Başkanı olarak seçildi.

Evli olan Karaca'nın biri kız biri de erkek olmak üzere iki çocuğu bulunuyor.