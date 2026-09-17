Fethiye Belediye Başkanı Karaca'ya silahlı saldırıda üç gözaltı daha
17.09.2026 14:15
Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Muğla'da CHP'li Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'nın yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin soruşturmada üç şüpheli daha gözaltına alındı.
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, 23 Mayıs tarihinde Fethiye’nin Akarca Mahallesi'nde uğradığı silahlı saldırıda sol bacağından yaralanmıştı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Başkan Karaca tedavisinin ardından taburcu edilmişti.
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.
ÜÇ KİŞİ TUTUKLANDI
Saldırgan E.T.Ç.’nin 20 Mayıs günü İstanbul’dan otobüsle Fethiye’ye geldiği, otogar çıkışında olay yerinde keşif yaptığı ve saldırının ardından taksiyle Bodrum’a kaçtığı belirlendi.
Ekipler, saldırganın T.D. ile Bodrum’un Koyunbaba Mahallesi’nde saklandığını tespit etti. 24 Mayıs günü saat 03.00 sıralarında düzenlenen operasyonla iki şüpheli yakalandı.
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca
Soruşturmayı derinleştiren ekipler, saldırganı Fethiye’den Bodrum’a taşıyan taksinin ücretini ödeyen ve 34 plakalı araçla İstanbul’dan Bodrum’a geldiği saptanan H.N.’yi de aynı gün saat 04.45’te Milas’ta gözaltına aldı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen üç kişi tutuklandı.
ÜÇ ŞÜPHELİ DAHA GÖZALTINDA
Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, olayla bağlantısı olduğu belirlenen üç kişiyi daha 14 Eylül'de düzenlenen operasyonda gözaltına aldı. Şüpheliler işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.