Fethiye Belediye Başkanı Karaca'ya silahlı saldırıda üç gözaltı daha

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, 23 Mayıs tarihinde Fethiye’nin Akarca Mahallesi'nde uğradığı silahlı saldırıda sol bacağından yaralanmıştı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Başkan Karaca tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

ÜÇ KİŞİ TUTUKLANDI

Saldırgan E.T.Ç.’nin 20 Mayıs günü İstanbul’dan otobüsle Fethiye’ye geldiği, otogar çıkışında olay yerinde keşif yaptığı ve saldırının ardından taksiyle Bodrum’a kaçtığı belirlendi.

Ekipler, saldırganın T.D. ile Bodrum’un Koyunbaba Mahallesi’nde saklandığını tespit etti. 24 Mayıs günü saat 03.00 sıralarında düzenlenen operasyonla iki şüpheli yakalandı.