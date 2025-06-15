Fethiye, Ölüdeniz ve Marmaris'i mesken tutmuş! 5 milyon takipçili YouTuber'a müstehcenlik tutuklaması

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinde turistlerin özel görüntülerini gizlice çeken 5 milyon takipçili YouTuber Bora K. gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan şüpheli, tutuklandı.

Fethiye, Ölüdeniz ve Marmaris'i mesken tutmuş! 5 milyon takipçili YouTuber'a müstehcenlik tutuklaması

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Fethiye, Marmaris, Ölüdeniz gibi tatil bölgelerinde turistlerin özel görüntülerini gizlice kaydeden yaklaşık 5 milyon takipçisi olan YouTuber gözaltına alınıp, tutuklandı..

YouTube'a yüklenen görüntüleri incelemeye alan Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, videoların Bora K. isimli kişi tarafından kaydedilip yayınlandığını belirledi.

5 MİLYONA YAKIN TAKİPÇİSİ VAR

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında turistlere ait özel görüntüleri yayınlayan fenomeni Bora K.'nin adresi belirlendi.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 4 milyon 870 bin takipçili Bora K., dün düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Evde yapılan aramada çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Müstehcenlik suçlamasıyla gözaltına alınan Bora K.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan şüpheli tutuklandı.

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