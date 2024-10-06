Fethiye'de 10 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçedeki Gemlik Koyu'nda bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye, Sahil Güvenlik botu ile İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri sevk edildi.



Ekipler, koyda 4'ü çocuk 10 düzensiz göçmeni yakaladı.



Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

