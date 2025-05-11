Fethiye'de 36 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Faralya Koyu'nda bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye sahil güvenlik botu ile Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Timi sevk edildi.



Ekipler, koyda 17'si çocuk 36 düzensiz göçmeni yakaladı.



Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

