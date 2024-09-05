Fethiye’de 6 aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı

Kaza, Fethiye-Antalya karayolu Esenköy mevkinde meydana geldi. Yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda 6 araç birbirine girdi. Araçlarda sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden kurtarıldı.



Kazada yaralanan 12 kişi ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Halil İbrahim Kaya (29) tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yaralılardan A.D. (52) ile E.S.D’nin (21) ise hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.