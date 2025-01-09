Fethiye'de 8 yıl hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde kasten adam öldürme suçundan 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde 2021 yılında kasten adam öldürmeye teşebbüs suçundan hakkında 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, Fethiye Asayiş Büro ekipleri tarafından yakalandı.
4 yıldır firari olan ve hakkında kesinleşmiş 8 yıl hapis cezası bulunan M.C, Fethiye Asayiş Büro ekiplerinin çalışması sonucu Fethiye’nin Foça Mahallesi’nde yakalandı. M.C çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Haberler
- Türkiye
- Fethiye
- Muğla