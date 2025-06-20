Fethiye'de cinayet: Ev sahibi arkadaşı aranıyor

Fethiye'de 23 yaşındaki genç, arkadaşının evinde ölü bulundu. Cinayet şüphelisi olarak arkadaşı B.E.B. aranıyor.

Fethiye'de cinayet: Ev sahibi arkadaşı aranıyor

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Ömer Bayram Fidan (23), bıçaklanmış halde arkadaşının evinde ölü bulundu. 

Olay, saat 11.30 sıralarında Fethiye ilçesi Göcek Mahallesi'nde meydana geldi.

Ömer Bayram Fidan, arkadaşı B.E.B'nin evinde ölü bulundu. Olay yerinde yapılan incelemede Fidan'ın bıçaklanarak öldürüldüğü anlaşıldı.

Fidan'ın cansız bedeni otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. , şüphelisi olarak arkadaşı B.E.B.'nin bulunması için çalışma başlattı.

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