Fethiye'de dalgıçlar su altında Türk bayrağı açtı
30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla Fethiye'de dalgıçlar deniz dibinde Türk bayrağı açtı.
30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısı ile Fethiye'de anlamlı bir etkinlik düzenlendi.
Fethiyeli dalgıçlar Dalyan Koyu'nda 8 metre derinlikte Türk Bayrağı açarak dalgalandırdı.
Dalgıçlar Önder Diktaş, Barış Safran, Berkay Çetin, Ersu Mengi, İbrahim Tombak, Burkay Kayıran ve Can Aksoy deniz dibinde açtıkları bayrakla poz verdi.
