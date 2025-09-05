Fethiye'de damat dehşeti: 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

29 Haziran 2024 sabahı Kayaköy Mahallesi'nde, boşanma aşamasındaki eşinin ailesinin evine giden Özcan Aybey (42), tartıştığı kayınpederi Şükrü Aysu (53) ve kayınvalidesi Adile Aysu'yu (52) tabancayla öldürdü.



Olay yerinden kaçan Aybey, daha sonra bir villada çalışan Muhammet Akbaba'yı da (49) vurarak öldürdü, Esat Ulu ve Serdar Genç'i ise yaraladı.



Fethiye 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında sanık son sözünde, "Ben kayınpederimi ve kayınvalidemi öldürmedim. Canavarca hisle de hareket etmedim. Beraat istemiyorum ama makul bir ceza bekliyorum." dedi.



Mahkeme heyeti, Özcan Aybey'e Şükrü ve Adile Aysu'yu tasarlayarak kasten öldürmekten dolayı 2 kez ağırlaştırılmış müebbet Muhammet Akbaba'yı olayla alakası olmadan sadece öldürmek için kasten öldürdüğü için 1 kez ağırlaştırılmış müebbet, ayrıca Esat Ulu ve Serdar Genç'i kasten öldürmeye teşebbüsten 24 yıl, konut dokunulmazlığını ihlalden 6 yıl ve mala zarar vermeden 1 yıl hapis cezası verdi.

