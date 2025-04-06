Fethiye'de düzensiz göçmenlerin bulunduğu bot kaza yaptı

Fethiye ilçesi açıklarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bir mülteci botunda denizde giderken dalgalar nedeniyle kaza yaşandığı ve mültecilerin bot içinde birbirlerine çarpması nedeniyle yaralıların olduğu ihbarı yapıldı.



İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, 57 kişinin olduğu öğrenilen botta, iki kişinin hayatını kaybettiğini, iki kişinin de ağır yaralandığını belirledi.



Olay yerine savcı ve olay yeri inceleme ekipleri ile cenaze araçları çağrıldı. Kazada ağır yaralanan iki kişi ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Fethiye Cumhuriyet Savcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.