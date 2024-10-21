Fethiye’de intihar iddiası cinayet çıktı: Arkadaşı tutuklandı

Edinilen bilgiye göre dün gece, Foça Mahallesi'nde meydana gelen olayda, M.A. isimli kişi, arkadaşı Mutlu Yılmaz'ın evinde tabancayla intihar ettiğine dair ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Yılmaz’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olayın şüpheli olduğu gerekçesiyle derinlemesine bir inceleme başlattı.



Yapılan çalışmalar sonucunda, Mutlu Yılmaz’ın ölümünün cinayet olabileceği değerlendirildi. Bunun üzerine gözaltına alınan M.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.