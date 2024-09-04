Fethiye'de motosikletle otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kaza, Muzaffer Dontlu ve Sadi Pekin Caddelerinin birleştiği Esnaf Hastanesi kavşağında meydana geldi. E.T, 48 ACT 081 plaklı motosikletiyle seyir halindeyken, kavşaktan çıkan D.M.Ş.'nin kullandığı 34 UM 0320 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle sürücü metrelerce sürüklendi. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.