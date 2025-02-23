Fethiye’de oduncuda çıkan yangın söndürüldü

Fethiye’de odun satışı yapan bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü, ancak iş yerinde hasara yol açtı.

Fethiye’de oduncuda çıkan yangın söndürüldü

’nin Karaçulha Mahallesi 248. Sokak’taki odun satışı yapılan is¸ yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. itfaiye ekibinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangın nedeniyle işyerinde hasar oluştu.

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