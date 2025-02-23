Fethiye’de oduncuda çıkan yangın söndürüldü

Fethiye’nin Karaçulha Mahallesi 248. Sokak’taki odun satışı yapılan is¸ yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekibinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangın nedeniyle işyerinde hasar oluştu.