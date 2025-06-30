Fethiye'de otobüste yaşayan şoförden acı haber
Muğla Fethiye'de, ikinci el pazarının kurulduğu alanda park halindeki otobüste kalan Cafer Topçu ölü bulundu.
Muğla'nın Fethiye ilçesi Çalış Mahallesi'nde, ikinci el pazarının kurulduğu alanda park halindeki bir otobüste yaşayan şoför Cafer Topçu'dan (50) acı haber geldi.
Topçu'nun sabah işe gitmemesi üzerine çalışma arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı kontrolde, Cafer Topçu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.
Şoförün cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere adli tıpa gönderildi.
Aydınlı olduğu öğrenilen Cafer Topçu'nun bir süredir otobüste yaşadığı belirtildi.
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