Fethiye'de paraşüt kayalıklara düştü: 2 ölü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, kayalıklara düşen yamaç paraşütündeki pilot Tevfik Tek ile yolcusu Mehmet Buğra Silen yaşamını yitirdi.

Fethiye'de paraşüt kayalıklara düştü: 2 ölü

'den faciası haberi geldi.

Amatör pilotluk belgesi bulunduğu belirtilen Tevfik Tek (29) arkadaşı Mehmet Buğra Silen (22) ile yapmak için Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'a çıktı.

Bin 900 metredeki pistten atlayış yapan ikili, henüz belirlenemeyen nedenle kayalık alana düştü.

Fethiye'de paraşüt kayalıklara düştü: 2 ölü - 1 Mehmet Buğra Silen

İhbar üzerine bölgeye, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ile jandarma ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan ekipler, Silen'in kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kurtarma ekiplerince bulunduğu alandan ambulansa taşınan Tek ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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