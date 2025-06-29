Fethiye'de seyir halindeki araç alev alev yandı
Fethiye'de seyir halindeki araçta yangın çıktı. Alevlerin sardığı araç, kullanılamaz hale geldi.
Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Yanıklar Katrancıtepe mevkisinde seyir halindeki araçta başlayan yangın sonrası araç kullanılmaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre, Fethiye ilçesi Katrancıtepe mevkiinde hareket halindeki araçtan dumanlar çıkmaya başlayınca sürücü aracını kenara çekerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verdi.
Bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye ekipleri ve ambulans sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile araçtaki yangın söndürüldü ve araçta soğutma çalışması yapıldı. Yangın sonrası araç kullanılmaz hale geldi.
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