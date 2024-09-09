Fethiye’de taksiciler ile bar işletmecileri kavga etti: 24 gözaltı

Fethiye’nin Ölüdeniz Mahallesi Hisarönü mevkiinde, taksiciler ile bir bar işletmesi sahipleri arasında çıkan kavgada 24 kişi gözaltına alındı.

Fethiye’de taksiciler ile bar işletmecileri kavga etti: 24 gözaltı

İddiaya göre, önceki gün taksi durağı yakınında bir bar işletmesinden 2 kişi taksi durağına gelip taksicileri tabanca ile tehdit etti. Bu kişiler çevredeki diğer esnaf ve taksicilerle taksi durağından uzaklaştırıldı.

Çevre esnafları ve vatandaşlar bu kişilerin çalıştığı bara doğru giderek yapılan hareketi protesto etti. Çıkan tartışma üzerine taşlı şişeli saldırı olunca 13 vatandaş çeşitli yerlerinden yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Kavganın ardından bölgeye toplanan çok sayıda vatandaş Jandarma ve İlçe Emniyet Müdürü Kayhan Dadaşoğlu tarafından sakinleştirildi.

Meydana gelen olayın ardından Fethiye Cumhuriyet Savcılığı olaya el koydu.

Ölüdeniz Jandarma Karakol Komutanlığı olayla ilgili soruşturmayı sürdürürken, yaklaşık 24 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

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