Fethiye'de trafik kazası: İki yaralı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde ambulansla çarpışan hafif ticari araçtaki iki kişi yaralandı.
Y.A.T.'nın kullandığı hafif ticari araç, Fethiye-Muğla kara yolu Çatalarık Kavşağı'nda hasta taşıyan ambulansla çarpıştı.
Kazada, hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ile kaza yapan ambulanstaki hasta, diğer ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
- Türkiye
- Trafik Kazası
- Muğla Fethiye