Fethiye'de trafik kazası: İki yaralı

Y.A.T.'nın kullandığı hafif ticari araç, Fethiye-Muğla kara yolu Çatalarık Kavşağı'nda hasta taşıyan ambulansla çarpıştı.



Kazada, hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı.



İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Yaralılar ile kaza yapan ambulanstaki hasta, diğer ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.



Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

