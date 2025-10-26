Fethiye'de trafik kazası: İki yaralı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde ambulansla çarpışan hafif ticari araçtaki iki kişi yaralandı.

Fethiye'de trafik kazası: İki yaralı

Y.A.T.'nın kullandığı hafif ticari araç, Fethiye-Muğla kara yolu Çatalarık Kavşağı'nda hasta taşıyan ambulansla çarpıştı.

Kazada, hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ile kaza yapan ambulanstaki hasta, diğer ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...