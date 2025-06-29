Fethiye'de uyuşturucuya beş tutuklama

Muğla'da uyuşturucu operasyonunda beş kişi tutuklandı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından Fethiye ilçesinde yapılan çalışmada, bin 256 gram esrar, 101 gram kokain, 49 adet sentetik ecza, 12 kök Hint keneviri, 3 adet ruhsatsız tabanca, 74 adet fişek, suçtan kazanıldığı değerlendirilen 132 bin 800 TL, 700 Dolar, 220 pound, 70 euro para ele geçirildi.

Yakalanan yedi şüpheliden ikisi adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı, beş şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.