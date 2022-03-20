Fethiye'deki orman yangını kontrol altına alındı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Göcek Mahallesi'nde, saat 13.30 sıralarında çıkan orman yangını, 1,5 saat süren çalışmanın ardından söndürüldü.

Karadan müdahale edilen yangında, bir hektarlık alan zarar gördü.

Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, "22 arazöz, 4 su tankeri, 3 ilk müdahale aracı, 5 pikap, 2 dozer, 2 treyler, 7 teknik personel, 10 orman muhafaza memuru ve 70 işçi ile yangına müdahale ettik. Yangın kontrol altına alındı" dedi.

Jandarma, soruşturma başlatırken, kundaklama şüphesi üzerinde duruluyor.

GEÇTİĞİMİZ YAZ DA YANMIŞTI

Geçtimiz yılın temmuz ayında da, Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi’ndeki ormanlık alanda nedeni bilinmeyen bir şekilde yangın çıkmıştı.

Rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınmıştı.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca yangını 4 kişinin molotof kokteyleri ile çıkardığı yönünde iddialar olduğunu söyleyerek, “Bir çok görgü tanığından aldığımız neticeler doğrultusunda sabotaj ihtimali üzerinde duruyoruz” demişti.