Fethiye'de uyuşturucu operasyonunda tutuklama
Muğla'nın Fethiye ilçesinde 2 kilo 872 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheliden 3’ü tutuklandı.
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda 6 Ağustos’ta Fethiye’de gerçekleştirilen müşterek operasyonda, 2 kilo 872 gram esrar ele geçirildi.
5 şüpheli gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 3’ü tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
