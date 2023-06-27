Fethullah Gülen'in yeğeni Asiye Gülen tutuklandı

FETÖ kapsamında Esenyurt'ta yakalanan Fethullah Gülen'in yeğeni Asiye Gülen ve birlikte yaşadığı Mustafa Çamyar, emniyette yapılan işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Fethullah Gülen'in yeğeni Asiye Gülen tutuklandı
Fetullah Gülen'in yeğeni yakalandı

Fetullah Gülen'in yeğeni yakalandı

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 22 Haziran'da Esenyurt'ta bir eve yapılan operasyonla gözaltına alınan lideri Fethullah Gülen'in ağabeyi Kutbettin Gülen'in kızı Asiye Gülen ve birlikte yaşadığı Mustafa Çamyar gözaltına alınmıştı.

Emniyette yapılan işlemlerin ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen Gülen ve Çamyar çıkarıldıkları mahkeme tarafından “Silahlı terör örgütüne üye olmakö suçundan tutuklandı.

Asiye Gülen hakkında, İzmir’deki ikametinde bulunamaması üzerine 15 Şubat 2019’da İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliğince yakalama kararı çıkartıldığı öğrenildi.

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