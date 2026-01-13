Feti Yıldız: Ahmet Türk ve Ahmet Özer göreve iade edilmesinde bizce sakınca yok

Süreç komisyonu Meclis'te çalışmalarına devam ediyor.

Ortak raporda son viraja girildi.

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında siyasi partilerin temsilcileri bugün 3. toplantıyı gerçekleştirilecek.

Raporun ana hatları belirlenmeye başlamışken MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, bu hafta itibarıyla rapor aşamasını tamamlayıp Genel Kurul'a göndereceklerini dile getirmişti.

“KAYYUM DÜZENLEMESİ OLACAK MI?”

Komisyon toplantısına girmeden önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yıldız, "Raporda kayyum düzenlemesi olacak mı?" sorusuna da yanıt verdi.

Yıldız, "Bizim için bir engel yok. Merkezi yönetimin kayyum atma yetkisi olabilir ama yerine gelecek insanların belediye meclisi tarafından seçilmesi gerekir. Ahmet Türk ve Ahmet Özer göreve iade edilmesinde bizce sakınca yok." dedi.