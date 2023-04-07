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Feti Yıldız kimdir? MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız kaç yaşında ve nereli?

Feti Yıldız, sosyal medyada birçok kişi tarafından merak edilen isimler arasında yer alıyor. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın hayatı hakkında bilgiler araştırılıyor. Peki, Feti Yıldız kimdir? MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız kaç yaşında ve nereli?

Feti Yıldız kimdir? MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız kaç yaşında ve nereli?

Feti Yıldız, 25 Mayıs 1953 Yozgat, Devecipınar doğumlu milliyetçi siyasetçidir. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirmiştir. 1980 öncesi Ülkü Ocakları İstanbul İl Başkanlığı görevini yürütmüştür.

Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Başdanışmanı olarak görev yapmıştı. 18 Mart 2018 tarihi itibarıyla MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısıdır.

27. dönem İstanbul milletvekilidir. Büyük Millet Meclisi (TBMM) Anayasa Komisyonu Üyesi'dir.

Orta düzeyde Fransızca bilmektedir. Evli ve 2 çocuk babasıdır. Taner Yıldız'ın kuzenidir.

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