Feti Yıldız kimdir? MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın hayatı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın kim olduğu, siyaset haberlerini takip eden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Peki, Feti Yıldız kimdir? İşte MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın hayatı.



FETİ YILDIZ KİMDİR?



Feti Yıldız, 25 Mayıs 1953 Yozgat, Devecipınar doğumlu milliyetçi siyasetçidir. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirmiştir. 1980 öncesi Ülkü Ocakları İstanbul İl Başkanlığı görevini yürütmüştür.



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Başdanışmanı olarak görev yapmıştı. 18 Mart 2018 tarihi itibarıyla MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısıdır.



27. dönem İstanbul milletvekilidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Anayasa Komisyonu Üyesi'dir.



Orta düzeyde Fransızca bilmektedir. Evli ve 2 çocuk babasıdır. Taner Yıldız'ın kuzenidir.

