MHP'nin 'af teklifi' belli oldu. Raporu MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız açıkladı. Teklif pazartesi günü meclis başkanlığına sunulacak.
Yıldız, af teklifinin maddelerini özetle şunları sıraladı;
"19 Mayıs 2018'den sonraki suçlar kapsam dışı bırakılmıştır.
19 Mayıs 2018'e kadarki suçlarda 5 yıl şartlı indirim olacak.
Af teklifi yasalaşırsa 162 bin 989 hükümlünün durumunda düzenleme olacak.
Cinsel saldırı, soykırım, kasten öldürme, çocuk istismarı, işkence kapsam dışı.
Atatürk aleyhine işlenen suçlar kapsam dışı."