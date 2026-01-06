Feti Yıldız: Terörsüz Türkiye süreci raporunu bu ay içinde çıkarırız
06.01.2026 15:05
NTV - Haber Merkezi
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin komisyon raporunun bu ay içinde tamamlanacağını söyledi.
Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin Meclis'te kurulan Milli Dayanışma Kardeşlik Ve Demokrasi Komisyonu'nun rapor mesaisi sürüyor.
Komisyondaki partilerin koordinatör grup başkanvekilleri bugün ikinci kez bir araya gelecek.
Toplantı öncesinde MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Yıldız, sürece ilişkin hazırlanması beklenen raporun bu ay içinde tamamlanacağını söyledi.
Feti Yıldız, raporun uzlaşı ile çıkacağına inandığını söyledi.
İNFAZ YASASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA
Gazeteciler, Yıldız'a infaz düzenlemesine ilişkin bir gelişme yaşanıp yaşanmayacağını da sordu.
MHP'li Yıldız, Anayasa'daki eşitlik ilkesine dayalı bir infaz kanunu yapılabileceğini kaydetti.