Feti Yıldız'dan Suriye sorusuna yanıt: Bir engel gibi duruyordu, o engel de kalkmış görünüyor
19.01.2026 14:01
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Suriye'deki gelişmelerin Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin etkisine yönelik soruya, "Bir engel gibi duruyordu. O engel de kalkmış görünüyor şimdilik." yanıtını verdi.
Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin Meclis'te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu ortak rapor için çalışmalarını sürdürüyor.
Komisyonda üyesi bulunan partilerin grup başkanvekilleri, ortak rapor için bugün bir kez daha bir araya geldi.
Buluşma öncesinde MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Taslak üzerinde çalışmaların sürdüğünü söyleyen Yıldız, "Suriye'deki gelişmelerin Terörsüz Türkiye sürecine etkisi olur mu?" sorusuna "Bir engel gibi duruyordu. O engel de kalkmış görünüyor şimdilik. İşler daha da kolaylaşır." yanıtını verdi.