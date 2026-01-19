Feti Yıldız'dan Suriye sorusuna yanıt: Bir engel gibi duruyordu, o engel de kalkmış görünüyor

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin Meclis'te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu ortak rapor için çalışmalarını sürdürüyor.

Komisyonda üyesi bulunan partilerin grup başkanvekilleri, ortak rapor için bugün bir kez daha bir araya geldi.

Buluşma öncesinde MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Taslak üzerinde çalışmaların sürdüğünü söyleyen Yıldız, "Suriye'deki gelişmelerin Terörsüz Türkiye sürecine etkisi olur mu?" sorusuna "Bir engel gibi duruyordu. O engel de kalkmış görünüyor şimdilik. İşler daha da kolaylaşır." yanıtını verdi.