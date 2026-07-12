FETÖ bağlantılı 2 bin 702 sosyal medya hesabına erişim engeli

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, dijital mecralar üzerinden yürütülen terör propagandası, dezenformasyon faaliyetleri ve psikolojik harekât girişimlerine karşı devletin bütün imkânlarıyla yürüttüğü mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini belirtti.

İletişim Başkanı Duran, bu kapsamda son bir ay içerisinde FETÖ ve FETÖ ile iltisaklı olduğu tespit edilen 2 bin 702 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli tedbirlerinin derhal uygulandığını bildirdi.

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