FETÖ bağlantılı şüpheli yardım için gidip "bir anlık gafletle" ormanı yakmış!

Bursa'nın Orhaneli ilçesi Harmancık yolu Meyran mevkisinde çıkan ve geniş bir alana yayılan orman yangınına ilişkin gözaltına alınan ve "kasten orman yakma" suçundan tutuklanan Ufuk Aytekin’in ifadesi ortaya çıktı.



Savcılıkta verdiği ifadede 2013-2015 yılları arasında, İzmir Hava Astsubay Meslek Yüksek Okulu’nda eğitim görerek mezun olduğunu, 2017 yılı başında Balıkesir 9'uncu Anajet Üstünde göreve başladığını söyleyen Aytekin, 2019 yılı Nisan ayında FETÖ/PDY’ye üye olma suçundan gözaltına alındığını ve tedbiren görevden uzaklaştırıldığını, 2021 yılında da meslekten kesin olarak ihraç edildiğini belirtti.



Terör örgütü ile bir bağlantısı olmadığını iddia eden Aytekin, “Şu anda herhangi bir terör örgütü ile herhangi bir bağlantım irtibatım ve iltisakım yoktur. Benim psikolojik sorunlarım vardır. Son bir aya kadar iki senedir psikiyatrik ilaçlar aldım." dedi.

Benzincideki kamera kayıtları

SÖNDÜRMEYE GİTTİĞİ ORMANI YAKMIŞ



Ailesiyle arasının kötü olduğunu söyleyen Aytekin, ifadesinde "27 Temmuz saat 21.30 sıralarında daha önce çalışmış olduğum Harmancık Bursa kara yolu üzerinden bulunan benzinlikten iki adet 5 litre şişelerde bulunan suları aldım. Bu su şişelerini boşalttıktan sonra pompacıya verdim. 10 litrelik benzini aldım." dedi.



Kesim motorlarında kullanılmak üzere benzini aldığını iddia eden Aytekin, "Benim amacım orada çalışan görevlilere yardım etmekti." ifadelerini kullandı.

Benzini aldıktan sonra Çakmak Mahallesi'ne yangın söndürme çalışmalarına yardım etmek için gittiğini, burada yardıma ihtiyaç olmadığını anladığında da Harmancık merkezden dönüş yoluna girip dile getiren zanlı, şöyle devam etti: "Kışmanlar köy yolunda bir anlık ruh haliyle yolun kenarında bulunan ormanlık alanı yakmak istedim. Aynı zamanda köydeki ortamın karışmasını, köy sakinleri arasında kargaşa çıkmasını, anlamsız bir karışıklık olmasını istedim." Yangın sırasında sol el ve sol ayak bileğinde yanıklar meydana geldiğinden bahseden Aytekin, "Bu esnada sağ cebimde bulunan telefon alevler arasına düştü. Ben de korkarak olay yerinden kaçtım. Bir anlık ruh haliyle ve gafletle bu olayı gerçekleştirdim. Olaydan sonra eve gittim.” dedi.

"KİMSEDEN TALİMAT ALMADIM" Ormanı yakmak için kimseden talimat almadığını söyleyen Ufuk Aytekin, “Ben tek başıma yaşarım. Benim terör örgütü ile bağlantım yoktur. Bu eylemi yaparken herhangi bir terör örgütünden talimat almadım. Bu eylemden ötürü çok pişmanım. Tamamen kendi başıma aldığım karar ile bu eylemi gerçekleştirdim. Bursa'nın diğer yerlerinde meydana gelen yangınlarda, bu yangınları birilerinin yapıp yapmadığını bilmiyorum. Birileri yapmış ise de ben bunları tanımıyorum. Kimseyle irtibatım yoktur. Üzerime atılı suçlamayı kabul ediyorum.” diye konuştu.



"CAHİLLİK YAPTIM



Mahkemedeki savunmasında cahillik yaptığını ve tutuksuz yargılanmak istediğini söyleyen Aytekin’in, “Emniyette ve savcılıkta verdiğim ifademi tekrar ederim, orman yangını sürerken sadece yol kenarında tankerin olduğu bir yer, kısmi bir yer yaktım, cahillik olarak bunu yaptım, ortalık çok karışıktı, kafam da karışıktı, tutuksuz yargılanmak üzere salıverilmemi talep ederim.” dediği öğrenildi.