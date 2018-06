Son dakika haberi!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde Hadımköy General Kani Akman Kışlası ve cezaevinde meydana gelen olaylarda dönemin Harp Akademileri Komutanı Korgeneral Tahir Bekiroğlu'nun derdest edilerek cezaevine götürülmesine ilişkin 8'i tutuklu 62 sanığın yargılandığı davada mahkeme, 9 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis ve on beşer yıl hapis cezası verdi.



İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 8 tutuklu sanık ile bazı tutuksuz sanıklarla avukatları ve aileleri katıldı.



Duruşmada kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan eski Albay Mehmet Yorğancı ve eski Yarbay Mehmet Erol, eski binbaşılar Erhan Savur, Fatih Irmak, eski yüzbaşılar Kenan Keskin, Münür Sözen ile Eyüp Karahan, eski Üsteğmen Arif Yıldırım ve Astsubay Okan Şentürk'e "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.



Bu sanıklara yine "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçundan on beşer yıl hapis cezası veren mahkeme, sanıklardan Veysel Erten'i de "terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.



Diğer sanıkların beraatine hükmeden mahkeme, tutuksuz sanık Arif Yıldırım'ın da tutuklanmasına karar verdi.



İddianamede, 11'i rütbeli 62 asker sanığın "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" ve "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan da 7 yıl 6 aydan on beşer yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyordu.



Müdahil Bekiroğlu'nun derdest edilmesi eylemiyle ilgili 11 rütbeli sanığın ise "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma'' suçundan 12 yıl 6 aydan on beşer yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyordu.