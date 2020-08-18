FETÖ davasında yargılanan 'Ankara Kuşu'na ilk duruşmada tahliye

Twitter'da "Ankara Kuşu" ismiyle paylaşımlarda bulunarak sosyal medyada "Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) propagandası" yaptığı gerekçesiyle hakkında dava açılan tutuku sanık O.Y.'nin yargılanmasına başlandı.



Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık, tutuklu bulunduğu Sincan T Tipi Cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

BASIN MENSUPLARI SALONA ALINMADI



Sanığın avukatları da duruşmada hazır bulunurken, yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında basın mensupları duruşma salonuna alınmadı.

BERAAT VE TAHLİYE İSTEDİ



Mahkeme heyeti, sanığın ailesinden bir kişinin duruşmayı takip etmesine izin verdi.



Söz verilen sanık, daha önceki ifadelerini tekrar ettiğini belirterek, "FETÖ terör örgütüyle herhangi bir iltisakım ve irtibatım yoktur. Daha önce gazetecilik sektöründe çalıştım. Bu kapsamda yaptığım paylaşımlar haber amaçlı paylaşımlardır. Örgüt propagandası yapmaya yönelik bir durum yoktur. Bu nedenle üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Beraatime ve tahliyeme karar verilmesini talep ediyorum" diye konuştu.

5 AYDIR TUTUKLUYDU



Sanık avukatı da müvekkilinin 5 aydır tutuklu olduğunu dile getirerek, tahliye talebinde bulundu.

ADLİ KONTROLLE SERBEST



Cumhuriyet savcısı, üzerine atılı suç, tutuklu bulunduğu süre ve kaçma şüphesinin olmaması nedeniyle sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verilmesini istedi.



DURUŞMA 12 KASIM'A ERTELENDİ



Mahkeme heyeti, tutuklulukta geçirdiği süreyi, dosyada elde edilen diğer bulguları, savunmasının alınmış ve hakkındaki delillerin büyük ölçüde toplanmış olmasını ve ailevi durumunu göz önünde bulundurarak, sanığın tahliyesine karar verdi.



Heyet, duruşmayı 12 Kasım'a erteledi.



Twitter'da "Ankara Kuşu" ismiyle paylaşımlarda bulunarak sosyal medyada "Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) propagandası" yaptığı belirtilen O.Y. hakkında hazırlanan iddianame, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince "yetkisizlik" kararıyla gönderildiği Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesine kabul edilmişti.



Sanığın 2015'te kendi adıyla açtığı hesaptan farklı zamanlarda FETÖ elebaşı ve örgüte ilişkin paylaşımlarda bulunduğu belirtilen iddianamede, sanığın "terör örgütü propagandası" suçundan 1 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.