Antalya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik duruşmada, ses kaydı aldığı iddia edilen gazeteci gözaltına alındı.
Antalya 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya FETÖ üyeliğinden yargılanan tutuksuz sanıklar A.O, H.Y. ve tanıklar katıldı.
Tanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme heyetinin talimatı üzerine, duruşma sırasında ses kaydı aldığı öne sürülen gazeteci H.Ö. gözaltına alındı.
Duruşma, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.
FETÖ duruşmasında ses kaydı alan gazeteciye gözaltı
Anadolu AjansıTürkiye
Antalya'da FETÖ duruşması sırasında ses kaydı aldığı öne sürülen gazeteci gözaltına alındı.
Antalya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik duruşmada, ses kaydı aldığı iddia edilen gazeteci gözaltına alındı.