FETÖ elebaşı Gülen, darbe girişimi davalarını UYAP'tan takip etmiş

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, "Genelkurmay Çatı" ve "Akıncı Üssü ana darbe" davaları başta olmak üzere 45 dosyada bir numaralı sanık olarak yer alıyor.

Hakkında yüzlerce kez "ağırlaştırılmış müebbet" ile hapis cezası talebi var.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Gülen, sanık olarak yer aldığı dava dosyalarına ilişkin gelişmeleri, "UYAP Vatandaş Portalı" üzerinden takip etti.

"UYAP Evrak İşlem Kütüğüne" yansıyan kullanıcı hareketlerine göre Gülen, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasıyla defalarca "UYAP Vatandaş Portalı"na erişim sağladı.

Gülen'in, sanık ve tanıklar ile mahkeme heyetinin beyanlarının bulunduğu tutanakları incelediği tespit edildi.