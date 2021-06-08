FETÖ elebaşı Gülen ve Zekeriya Öz'ün mallarına tedbir talebi

Hrant Dink cinayeti davasında, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve firari eski savcı Zekeriya Öz'ün mallarına tedbir konulması istendi.

NTV Haber - DHA 08.06.2021 - 12:47

FETÖ elebaşı Gülen ve Zekeriya Öz'ün mallarına tedbir talebi
Zekeriya Öz

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Hrant Dink cinayeti davasında Fetullah Gülen ve Zekeriya Öz'ün mallarına tedbir konulması talep edildi.

Hrant Dink cinayeti davasında 26 Mart'ta karar çıkmıştı. Aralarında eski polis müdürlerinin de bulunduğu sanıklar hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmiş, firari 13 sanığın da dosyası ayrılmıştı.

Soruşturmayı yürüten savcılık, bugün, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve eski savcı Zekeriya Öz'ün de aralarında olduğu sanıklar hakkında, ''kaçak sayılma'' ve ''mallarına tebdir konulması'' talebinde bulundu.

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