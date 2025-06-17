FETÖ elebaşı Gülen'in kuzeni gözaltına alındı

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kuzeni Kemalettin Gülen, "Cumhurbaşkanına hakaret"ten gözaltına alındı.

FETÖ elebaşı Gülen'in kuzeni gözaltına alındı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in kuzeni Kemalettin Gülen, sosyal medya üzerinden Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yaptı.

Kemalettin Gülen, paylaşımların tespit edilmesi üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında  "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar"dan gözaltına alındı.

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