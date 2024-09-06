FETÖ elebaşının yeğeni Ebuseleme Gülen’den itiraflar: “Biraz da onlar yatsın”

Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle örgütü yönetemediği ifade edilen Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Fetullah Gülen’in yeğeni Ebuseleme Gülen, YouTube kanalında yeni bir video paylaştı.



Yeğen Gülen’in son videosundaki açıklamaları, Fetullah Gülen’in ve üst yönetiminin para için insanların dini duygularını sömürdüğünü, örgüte üye olan müritlerin geleceklerinin düşünülmediğini gözler önüne serdi.



Ebuseleme Gülen, paylaştığı videoda en yakınındakilere karşı eleştirilerini sürdürürken, amcası Fetullah Gülen’in 15 Temmuz başarısız darbe girişimi sonrasında hapse atılanlarla ilgili söylediği sözleri de paylaştı.



Ebuseleme Gülen, 15 Temmuz’dan 2 sene sonra örgüt elebaşı Gülen’e yaptıkları bir bayram ziyaretinde, “Hocam, Türkiye’de sizi seven insanlar hapislerde, yine buruk bir bayram yaşıyoruz.” denildiğini, karşılığında sinirli bir yüz ifadesi ile “Zamanında ben çok yattım, biraz da onlar yatsın.” cevabını aldıklarını söyledi.