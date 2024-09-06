FETÖ elebaşının yeğeni Ebuseleme Gülen’den itiraflar: “Biraz da onlar yatsın”

Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle örgütü yönetemediği ifade edilen Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Fetullah Gülen’in yeğeni Ebuseleme Gülen, YouTube kanalında yeni bir video paylaştı.
Yeğen Gülen’in son videosundaki açıklamaları, Fetullah Gülen’in ve üst yönetiminin para için insanların dini duygularını sömürdüğünü, örgüte üye olan müritlerin geleceklerinin düşünülmediğini gözler önüne serdi.
Ebuseleme Gülen, paylaştığı videoda en yakınındakilere karşı eleştirilerini sürdürürken, amcası Fetullah Gülen’in 15 Temmuz başarısız darbe girişimi sonrasında hapse atılanlarla ilgili söylediği sözleri de paylaştı.
Ebuseleme Gülen, 15 Temmuz’dan 2 sene sonra örgüt elebaşı Gülen’e yaptıkları bir bayram ziyaretinde, “Hocam, Türkiye’de sizi seven insanlar hapislerde, yine buruk bir bayram yaşıyoruz.” denildiğini, karşılığında sinirli bir yüz ifadesi ile “Zamanında ben çok yattım, biraz da onlar yatsın.” cevabını aldıklarını söyledi.
ÖRGÜTÜN FİNANS ÇIKMAZI
FETÖ’nün Almanya’da faaliyet gösteren Time to Help eV isimli sözde yardım kuruluşunun mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin karar 31 Ağustos 2024 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlandı.
FETÖ’ye büyük bir ekonomik darbeye neden olan bu karar ile örgüt finansal bir boşluğa düştü.
Yardım adı altında topladıkları paraların kesilmesinden endişe duyan FETÖ’nün, Time to Help eV’nin varlıklarının dondurulması kararını örgüt üyelerinden sakladığı, finans kaynaklarındaki zayıflama nedeni ile örgütün büyük bir çıkmaza girdiği belirtildi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Haberler
- Gündem
- Fethullah Gülen
- Fetö
- Terör