FETÖ elebaşının yeğeni Ebuseleme Gülen’den itiraflar: “Biraz da onlar yatsın”

ÖRGÜTÜN FİNANS ÇIKMAZI



FETÖ’nün Almanya’da faaliyet gösteren Time to Help eV isimli sözde yardım kuruluşunun mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin karar 31 Ağustos 2024 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlandı.



FETÖ’ye büyük bir ekonomik darbeye neden olan bu karar ile örgüt finansal bir boşluğa düştü.



Yardım adı altında topladıkları paraların kesilmesinden endişe duyan FETÖ’nün, Time to Help eV’nin varlıklarının dondurulması kararını örgüt üyelerinden sakladığı, finans kaynaklarındaki zayıflama nedeni ile örgütün büyük bir çıkmaza girdiği belirtildi.