FETÖ elebaşının yeğeni Ebuseleme Gülen’den itiraflar: “Biraz da onlar yatsın”

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) lideri Fetullah Gülen’in yeğeni Ebuseleme Gülen, YouTube’da yeni bir video paylaştı. Yeğen Gülen’in son videosundaki açıklamaları, örgütün üst yönetiminde yaşanan güç savaşlarını gözler önüne serdi.

FETÖ elebaşının yeğeni Ebuseleme Gülen’den itiraflar: “Biraz da onlar yatsın”

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle örgütü yönetemediği ifade edilen Fetullahçı Örgütü elebaşı Fetullah Gülen’in yeğeni Ebuseleme Gülen, YouTube kanalında yeni bir video paylaştı.

Yeğen Gülen’in son videosundaki açıklamaları, Fetullah Gülen’in ve üst yönetiminin para için insanların dini duygularını sömürdüğünü, örgüte üye olan müritlerin geleceklerinin düşünülmediğini gözler önüne serdi.

Ebuseleme Gülen, paylaştığı videoda en yakınındakilere karşı eleştirilerini sürdürürken, amcası Fetullah Gülen’in 15 Temmuz başarısız darbe girişimi sonrasında hapse atılanlarla ilgili söylediği sözleri de paylaştı.

Ebuseleme Gülen, 15 Temmuz’dan 2 sene sonra örgüt elebaşı Gülen’e yaptıkları bir bayram ziyaretinde, “Hocam, ’de sizi seven insanlar hapislerde, yine buruk bir bayram yaşıyoruz.” denildiğini, karşılığında sinirli bir yüz ifadesi ile “Zamanında ben çok yattım, biraz da onlar yatsın.” cevabını aldıklarını söyledi.

FETÖ elebaşının yeğeni Ebuseleme Gülen’den itiraflar: “Biraz da onlar yatsın” - 1 FETÖ elebaşının Pensilvanya'daki çiftliği

ÖRGÜTÜN FİNANS ÇIKMAZI

’nün Almanya’da faaliyet gösteren Time to Help eV isimli sözde yardım kuruluşunun mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin karar 31 Ağustos 2024 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlandı.

FETÖ’ye büyük bir ekonomik darbeye neden olan bu karar ile örgüt finansal bir boşluğa düştü.

Yardım adı altında topladıkları paraların kesilmesinden endişe duyan FETÖ’nün, Time to Help eV’nin varlıklarının dondurulması kararını örgüt üyelerinden sakladığı, finans kaynaklarındaki zayıflama nedeni ile örgütün büyük bir çıkmaza girdiği belirtildi.

Öne Çıkan Video

Kentsel dönüşümde mağduriyet riski

TÜRKİYE HABERLERİ

Bolu'da ahşap ev küle döndü

Bolu'da ahşap ev küle döndü

Döverek bir kişiyi öldürüp kaza süsü verenlere hapis cezası

Döverek bir kişiyi öldürüp kaza süsü verenlere hapis cezası

İki minibüs çarpıştı: 1 ölü

İki minibüs çarpıştı: 1 ölü

Antalya'da sıcak hava nem sürüyor: Havuzlara buz atılıyor

Antalya'da sıcak hava nem sürüyor: Havuzlara buz atılıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Oyun platformları gençlerimizi zehirliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Oyun platformları gençlerimizi zehirliyor

Başsavcılıktan hemşire Tuğba Koç açıklaması

Başsavcılıktan hemşire Tuğba Koç açıklaması

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...