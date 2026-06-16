FETÖ firarileri için yeni hamle. 119 ülkeye yeni deliller iletildi, iade taleplerini yenileniyor

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ ) mensuplarınca 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek , firari FETÖ/PDY mensuplarının Türkiye 'ye iadesi için yürütülen hukuk mücadelesi kararlılıkla devam ettiğini bildirdi.

Sabah gazetesine konuşan Bakan Gürlek, örgütün sözde üst düzey yöneticilerini kapsayan "beyin takımı"na yönelik iade dosyalarının, elde edilen yeni delillerle birlikte ilgili ülkelere yeniden gönderildiğini açıkladı.

Bu taleplerin büyük bir kısmı Avrupa ülkeleri ve ABD üzerinde yoğunlaştığı görülürken bugüne kadar FETÖ/PYD üyesi 2 bin 765 şüpheli hakkında hazırlanan toplam 2 bin 950 iade talebi, Adalet Bakanlığı tarafından 119 ülkeye ulaştırıldı.

"BEYİN TAKIMI YURT DIŞINDA"

Gürlek, FETÖ ile mücadelenin artık sadece Türkiye sınırları içinde olmadığını, uluslararası boyutta sürdürüldüğünü belirtti.

"Örgütün beyni yurt dışında." diye konuşan Bakan Gürlek, "Bu kapsamda yeni bir diplomatik ve hukuki hamle başlattık. Elde edilen yeni delillerle iade taleplerini yenileyeceğiz. Özellikle ABD ile Avrupa ülkeleriyle yapılan görüşmelerde bu konu öncelikli gündem maddesi olacak." dedi.

FETÖ terör örgütünün kendisini sürekli yenileyen bir yapı olduğuna işaret eden Bakan Gürlek, "Özellikle yeni eleman kazanma ve finans ağlarını da yakından takip ediyoruz. Cumhuriyet Başsavcılıklarımızda bu konuda teyakkuz halinde." diye konuştu.