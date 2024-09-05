FETÖ firarisi çatı katında yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY’ye yönelik yürüttüğü çalışmada, hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.İ.’nin ilçedeki evinde saklandığını tespit etti.
Adrese operasyon düzenleyen ekipler, N.İ.’yi saklandığı çatı katındaki özel bölmede yakaladı.
Gözaltına alınan hükümlü, işlemleri için emniyete götürüldü.
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