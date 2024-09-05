FETÖ firarisi çatı katında yakalandı

Samsun'un Alaçam ilçesinde 6 yıl 3 ay hapisle aranan FETÖ hükümlüsü N.İ., saklandığı evin çatı katındaki özel bölmede yakalandı.

FETÖ firarisi çatı katında yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, /PDY’ye yönelik yürüttüğü çalışmada, hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.İ.’nin ilçedeki evinde saklandığını tespit etti.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, N.İ.’yi saklandığı çatı katındaki özel bölmede yakaladı.

Gözaltına alınan hükümlü, işlemleri için emniyete götürüldü.

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