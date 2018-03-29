FETÖ firarisi çift yurtdışına kaçarken yakalandı
Anadolu AjansıTürkiye
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı olan çift, Edirne'de yurtdışına kaçarken yakalanıp Kars'a getirildi.
Kars Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma çerçevesinde, FETÖ/PDY'nin okul ve yurtlarında görev yapan A.B. ile eşi S.B. hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
Çiftin yakalanması için Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan çalışmalarda çiftin bazı kişilerle bağlantı kurup yurtdışına kaçmayı planladığı belirlendi.
Ekiplerce takibe alınan ve örgüt ile iltisak ve irtibatları olduğu anlaşılan A.B. ve S.B., Edirne'de yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalandı.
Zanlılar sorgulanmak üzere soruşturmanın yürütüldüğü Kars'a getirildi.