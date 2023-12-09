FETÖ firarisi eski emniyet müdür yakalandı

Kocaeli’de hakkında FETÖ üyeliğinden 7,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski emniyet müdürü yakalandı. Eski emniyet müdürü A.C. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FETÖ firarisi eski emniyet müdür yakalandı

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’de, üyeliğinden 7,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski emniyet müdürü yakalanıp cezaevine konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ’ye ilişkin hakkında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Çalışma sonucu, silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve Kocaeli Ağır Ceza İlamat Masası’nca aranan A.C. Başiskele ilçesinde yakalandı.

Meslekten ihraç edilmiş 1. sınıf emniyet müdürü olan A.C, adli makamlardaki işlemleri sonrası cezaevine teslim edildi.

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