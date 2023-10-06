FETÖ firarisi eski emniyet müdürü yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan özel ekip tarafından FETÖ'nün deşifresine ve örgütün firari üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.



Bu kapsamda ekipler, "silahlı terör örgütüne üye olma", "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" ve "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" suçlarından aranan firari Selat Ak'ın yakalanması için çalışma başlattı.



Teknik takip çalışmaları sonucunda 7 yıldır firari olan Selat Ak, ikametine yakın adreste yapılan operasyonla gözaltına alındı.



Ak, 1. sınıf emniyet müdürlüğünden ihraç edilmişti.



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