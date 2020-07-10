FETÖ firarisi eski hakim Ankara'da yakalandı

Kırmızı bültenle aranan FETÖ firarisi eski hakim Menekşe Uyar Ankara'da yakalandı.



Eski hakim Menekşe Uyar, Yargıtay'da görülen "OdaTV FETÖ kumpası" davası kapsamında hakkında kırmızı bülten çıkarılan 13 hakim ve savcıdan biriydi.

Firari eski hakim Menekşe Uyar, Ankara'da yakalandı.

Uyar Yargıtay'da görevi kötüye kullanmak ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak suçlarından yargılanıyor ayrıca FETÖ üyeliği suçlamasıyla İstanbul'da açılan davada da hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenmişti.