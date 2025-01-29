FETÖ firarisi eski hakim yakalandı

FETÖ'nün yargı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 9 yıldır firari olarak aranan eski hakim Yaşar Akyıldız, Ankara'da yakalandı.

FETÖ firarisi eski hakim yakalandı
Foto: Arşiv

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, 'nün yargı yapılanmasına ilişkin soruşturmada "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 9 yıldır gri kategoride aranan ve 2014'te gerçekleştirilen Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu seçimlerinde örgüt tarafından aday gösterilen ihraç hakim Yaşar Akyıldız'ın yakalandığı belirtildi.

Akyıldız'ın Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine sevk edileceği bildirildi.

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