Tutuklu yargılanan Faruk Seçen, etkin pişmanlıktan yararlanmak için mahkemeye başvurdu. FETÖ'ye lise yıllarında ağabeyi Fikret Seçen'in bir örgüt evine götürmesiyle girdiğini anlatan Seçen, "2014 yılı Ağustos ayında abim, ByLock programını telefonuma yükledi. Kendisi şu anda Belçika'dadır" dedi.
Ağabeyinin istemesi üzerine Bank Asya'ya 100 bin lira para yatırdığını anlatan Faruk Seçen, "Bu örgüt içerisinde bulunduğum için pişmanım. Hiçbir zaman devlete ihanet etmedim" dedi.
Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Faruk Seçen'in sağlık durumu, etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanma ihtimali ve tutuklu kaldığı süreyi dikkate alarak, adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. Faruk Seçen'in FETÖ üyesi olmak suçundan 15 yıla kadar hapsi isteniyor.
FETÖ firarisi eski savcı Fikret Seçen'in kardeşi itirafçı oldu
NTV HaberTürkiye
Ergenekon ve Balyoz soruşturmalarını yürüten ve meslekten ihraç edilen eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Fikret Seçen'in kardeşi avukat Faruk Seçen, itirafçı oldu. Tutuklu bulunan Faruk Seçen tahliye edildi.
Tutuklu yargılanan Faruk Seçen, etkin pişmanlıktan yararlanmak için mahkemeye başvurdu. FETÖ'ye lise yıllarında ağabeyi Fikret Seçen'in bir örgüt evine götürmesiyle girdiğini anlatan Seçen, "2014 yılı Ağustos ayında abim, ByLock programını telefonuma yükledi. Kendisi şu anda Belçika'dadır" dedi.