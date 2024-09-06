FETÖ firarisi eski öğretmen kaçarken yakalandı

Kütahya'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında mahkumiyet kararı bulunan firari eski öğretmen, sahte kimlikle yakalanarak cezaevine konuldu.

FETÖ firarisi eski öğretmen kaçarken yakalandı

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce silahlı terör örgütü /PDY'nin il yapılanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda, hakkında adli soruşturma yapılan E.D'nin dijital materyallerini inceledi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce Ekim 2016'da FETÖ/PDY kapsamında firari şüpheli olarak işlem yapılan C.D'nin, e-posta adresi üzerinden eşi E.D. ile irtibatı tespit edildi.

Görüşme detayını inceleyen ekipler, öğretmenlik mesleğinden ihraç edilen firari C.D'nin Kütahya'da saklandığını değerlendirerek araştırmasını sürdürdü.

C.D'nin "İsmail Baş" adına düzenlenmiş sahte kimlik ve annesi F.D. üzerine kayıtlı cep telefonu numarasını kullandığını belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonda C.D'yi garda söz konusu kimlikle tren bileti alırken yakaladı.

FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hapis cezasına çarptırılan, bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan da aranan C.D'nin üzerinde 750 avro, cep telefonu ve sahte kimlik ele geçirildi.

C.D, sevk edildiği adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

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