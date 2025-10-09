FETÖ firarisine Kayseri'de gözatlı
Kayseri'de FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.
Kayseri'de bir FETÖ firarisi, gözaltına alınıp tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör suçlarından arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda ekipler, FETÖ'ye üye olma suçundan hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski polis H.O.T'yi (53) saklandığı adreste yakaladı.
Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.